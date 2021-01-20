Rusya domates kotasını yükseltti

Bakan Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rusya’nın domates kotasını yükselttiğini ifade eden Pekcan, şu ifadeleri kullandı;

“Rusya’nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi. Rusya’nın konuya ilişkin kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı. Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun.”

NE OLMUŞTU?

Rusya, Türkiye ile 2015 yılı kasım ayında yaşadığı siyasi kriz sonrasında Türk domatesine ambargo kararı almıştı. 2017 yılı Kasım ayında Türk domatesi tekrar Rusya'ya ihracat vizesi alırken, bu kez kotayla karşı karşıya kalmıştı.

İlk önce 1 Kasım 2017 tarihinde 100 bin ton olarak belirlenen kota, Türk ihracatçılarının kısa sürede kotayı doldurması üzerine, Ankara’nın girişimleriyle önce 150 bin tona, 7 Mart 2020 tarihinde ise 200 bin tona çıkarılmıştı. Türk ihracatçıları 200 bin kotayı da 2020’nin kasım ayı sonunda doldurmuştu.

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