Rusya’dan Katar’a helal et ihracatı

‘Helal gıda’, Müslüman nüfusun diyetlerinde önemsediği etiketlerden biri. Müslüman dünya için önemli bir ekonomiyi de beraberinde getiren helal tüketimdeki potansiyeli gören ülkelerden birisi de Rusya.

Rusya ve Katar arasındaki ticaret hacmi son bir yılda yüzde 47 büyüdü. Bu ticaretin önemli bir bölümünü ise gıda ve helal ürünler oluşturuyor.

BU AY İMZALAR ATILDI

Haziran ayı başında Rusya'da düzenlenen 24’üncü St. Petersburg ekonomi forumunda Katarlı ve Rus gıda şirketleri arasında helal gıda konusunda yeni anlaşmalara imza atıldı.

Hali hazırda Katar'ın tükettiği buğdayın üçte biri Ruslar tarafından ihraç edilirken helal kuzu eti de en çok ihraç edilen ürünlerin başında geliyor.

Dünya çapında yaklaşık 1,9 milyar Müslüman yaşıyor ve Müslüman nüfusun dünya nüfusuna oranı her geçen gün artıyor.

HELAL GIDA TİCARET HACMİ ARTIYOR

Pew Araştırma Merkezi’nin 2020 yılında açıkladığı bir veriye göre, Müslümanlar dünya genelindeki toplam nüfusun yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor. Bu nüfusun önemli bir kısmının helal gıda konusunda hassas olduğu düşünülüyor.

Helal gıda; İslami kurallar dahilinde tüketilmesine izin verilen, ürünlerin kaynağında domuz, kan, alkol içeriği bulunmayan, et ürünlerinde İslami usullere uygun kesimin yapıldığı gıdalara verilen bir etiket. İslam dünyasının bu konudaki hassasiyeti sebebiyle dünya helal gıda pazarının önemi ve hacmi günden güne artıyor.

2023’TE 2,6 TRİLYON DOLAR OLACAK

İslami ekonomi kavramı sadece gıda ile sınırlı değil. Statista'da yayımlanan istatistiklere göre 2021 yılı itibarıyla İslami ekonomide önde gelen sektör, yüzde 51,6 pay ile İslami finans olurken bunu 31,46 ile helal gıda sektörü izledi. Helal gıdaların küresel piyasa değeri 2017 yılında yaklaşık 1,4 trilyon dolara ulaşırken 2023 yılında bu miktarın 2,6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Research and Markets adlı araştırma şirketinin Nisan 2021'de yayımladığı Helal Gıda Pazarı isimli raporuna göre, Küresel helal gıda pazarı 2020 yılında 1,9 trilyon dolar değerine ulaştı. Rapora göre helal gıdalar yalnızca Müslüman nüfus içinde değil, gıda güvenliği ve hijyen güvencesi sunması nedeniyle Müslüman olmayan tüketiciler arasında popüler hale geldi.

Küresel pazarda ise Asya Pasifik, toplam pazar payının büyük bir bölümünü elinde tuttuğu için lider konumda. Asya Pasifik'in ardından helal gıda tüketiminin en çok olduğu bölgeler sırasıyla, Orta Doğu ve Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika. Avrupa’da en çok helal ürün tüketilen ülkeler ise sırasıyla Türkiye, Rusya, Almanya ve İngiltere.

KATAR PAZARINDAKİ BOŞLUĞU RUSLAR DOLDURDU

Rusya ve Katar arasındaki helal gıda pazarı da son dönemde yükselen ikili ilişkiler neticesinde büyük bir ivmelenme kazandı.

Katar gazetesi Peninsula'nın haberine göre, Katar-Rusya ikili ilişkileri son yıllarda önemli bir büyüme kaydetti ve Katar’ın Rusya’daki yatırımları, altyapı dahil çeşitli sektörlerde 13 milyar dolara ulaştı.

İki ülke arasındaki ticaret, 2020 yılında yüzde 47'lik bir yıllık büyüme kaydetti. 2019’da 202 milyon dolar olan ticaret hacmi 2020’de 297 milyon dolar olarak kaydedildi.

Katar Haber Ajansı'nın (QNA) haberine göre, Hassad Food adlı gıda şirketi, geçtiğimiz haftalarda Rus şirketlerle üç ayrı ticari anlaşmaya imza attı.

Rusya'nın önde gelen gıda şirketlerinden Demetra Holding ve Dameta Grubu, Hassad Food'la imzaladığı anlaşmalar sayesinde tahıl ve helal kuzu ithalatından ciddi bir potansiyel beklediğini ifade etti.

Rusya için önemli bir gıda pazarı olarak görülen Katar'la helal gıda konusunda yapılan yeni anlaşmalar iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirmekle birlikte Katar'daki pazar potansiyelini de açığa çıkardı.

RUSYA’DAN KATAR’A TAHIL İHRACATI

Bu ticaret yalnızca et ürünleri ile de sınırlı değil. QNA'nın haberine göre Katar yıllık 200 bin ton Buğday ithal ediyor ve 2020'de bu miktarın üçte birinden fazlası Rus tahıl ihracatçıları tarafından sağlandı.

Konu ile ilgili St. Petersburg Ekonomi Forumunda konuşan konuşan Damate yöneticisi Rashid Khayrov şunları söyledi:

“Katar Ortadoğu’nun önemli bir ülkesi. Helal ürünlerin bir tüketicisi olarak Katar, Damate için önemli bir ortak. Katar pazarına farklı et türlerinin tedarikini sağlayarak, yalnızca uluslararası stratejimizin temeli olan olağanüstü kalite ve lezzeti değil, aynı zamanda ilgili ‘sertifika ile kanıtlanmış helal gereklilikleri'ne tam uyumu da garanti ediyoruz.”

Katar şirketi Hassad'ın yatırım yaptığı ülkeler arasında ayrıca Avustralya, Kanada, Türkiye, Umman, Suudi Arabistan ve Sudan da bulunuyor.

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