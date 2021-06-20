Rusya’nın kapıları açması can simidi olacak

İsmail AKIN Mustafa SARIİPEK Latif SANSÜR

Rusya ile Türkiye arasında pandemi tedbirleri kapsamında geçen nisan ayının başından bu yana uygulanan uçuş kısıtlamasının 22 Haziran tarihi itibarıyla kaldırılacağının açıklanması turizmcileri sevindirdi. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın açıklamasının ardından konuşan turizmciler, bu gelişmenin sektöre can simidi olacağı görüşünde ve sezonun yarısını kurtarabileceklerini umuyorlar. Turizmciler son gelişmeyle ilgili görüşlerini SÖZCÜ'ye açıkladı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, “Rusya'dan uçuşların başlayacak olması tüm turizmciler için son derece sevindirici bir haber. Güvenli turizm sertifikasyonu, aşılamanın artması, düşen vaka sayıları ve Antalya'ya gelen Rus heyetinin incelemeleri neticesinde bu karar alındı” dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da, “İlk gelecek kafileler Moskova'dan olur. Diğer şehirlerin devreye girmesiyle temmuzda ciddi bir uçak sayısıyla Ruslar gelmeye başlayacak. Çok yeterli değil ama onlar da şu anda uçaklar ve slotları devreye sokmaya çalışıyorlar. Çok sevindirici, umutlandık” diye konuştu.

TESİSLER YENİDEN AÇILACAK İNSANLAR İŞLERİNE DÖNECEK

Profesyonel Otel yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, karar sonrası Rusya'da arama motorlarında Türkiye'ye yönelik aramalarda ciddi artış olduğunu vurguladı. 2019'un Ekim ayından beri açık olmayan, iş yapamayan otellerin olduğunu aktaran Atmaca, “Tesislerin yeniden açılması, insanların işinin başına dönmesi en büyük hayalimizdi. Bu da yavaş yavaş oluyor” dedi.