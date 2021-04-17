Rusya’nın seyahat kısıtlaması 1 milyon turist kaybına neden olabilir

Turizmciler, Rusya’nın Türkiye'ye 45 günlük uçuş yasağı getirmesinin can çekişen sektöre ağır bir darbe daha vurduğunu belirtti. Bodrum'daki turizmciler kararın Türkiye ve Bodrum’a yansımasının olumsuz olacağını söyledi.

“BUNU GEÇİCİ BİR KARAR OLARAK DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ”

Geçtiğimiz hafta Moskova'dan Bodrum'a gelen 230 Rus turist tatillerini sürdürürken Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan Rusya'nın uçuşları iptal etmesinin turizm sezonunu başlangıcında olumsuz etki yaratacağını belirtti. Ceylan, “Sektör pandemi nedeniyle zaten çok zor durumda, sezon başında morallerimiz düzeltiriz diyorduk. Rusya'dan ilk uçak gelmiş ve her hafta gelmeye devam edecekti. Rusya pazarı ise bölgemizin en çok hedeflediği en beklentisinin olduğu bir pazardı. Biz bunu geçici bir karar olarak değerlendirmek istiyoruz. Şimdiki maliyeti sektörümüz için çok yüksek. Bu konunun devletler bazında en kısa sürede çözülmesini bekliyoruz” dedi.

“TÜRKİYE'YE MALİYETİ BİR MİLYON TURİST 1 MİLYAR DOLAR DÖVİZ OLACAK”

Bodrum'un Kadıkalesi Mahallesi’ndeki Sianji Well Being otelinin yönetim kurulu başkanı 35 yıllık turizmci Recai Çakır, Rusya'nın uçuşları iptal ettirmesi nedeniyle turizmde 1 milyar dolarlık bir kayıp olacağını söyledi. Uçuşların iptal edilmesinin turizm sektörünün derinden etkileyeceğini aktaran Çakır, “Heyecanla beklediğimiz Rus pazarının haziran ayına kadar uçuşların iptal edilmesi haberi turizm sektörünü çok ciddi etkilemiştir. Pandemi sürecine bağlı olarak pandeminin etkilediğini ve Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğinin de bunda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Umarız siyasi değildir, sadece pandemiye dayalı bir karardır. Biz bundan bir ders alıp buna göre önemlerimizi alıp pandemi sürecindeki hasta sayımızı aşağılara çekebilirsek bu durumu düzeltilebilinir. Otelciler 1 Nisan olarak ve daha sonra 15 Nisan olarak açılışlarını belirlemişlerdi. Bu durum 15 Mayıs ile Haziran ayı ortasına kadar gider. Yaklaşık 1 milyar dolar bir kaybımız olacağını düşünüyorum, 1 milyon turist kaybımız olacağını da düşünüyorum” dedi.

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