Saadet Partisi’nden bilgi yarışması formatında ‘vergini bil’ videosu

Saadet Partisi, Vergi Haftası dolayısıyla vergilerin fazla ve adil olmadığına dikkat çeken bir video paylaştı.

Bilgi yarışması formatında hazırlanan videoda, Türkiye’de vergilerin giderek çeşitlenmesine, adil olarak alınmamasına ve artık vatandaş tarafından ödenmesinin ve bilinmesinin güç bir hale geldiğine dikkat çekildi.

Yayınlanan video, izleyenleri verginibil.com adlı siteye yönlendiriyor. Siteye girenler burada vergilerle alakalı 10 soruyu çözerek çıkan sonucu sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.