Sağlık çalışanlarının izin yasağı ne zaman kalkıyor?

Sağlık Bakanlığı genelgesiyle Covid-19 tedbirleri çerçevesinde sağlık çalışanlarına yönelik getirilen izin ve istifa işlemlerine yönelik kısıtlamalar kaldırılmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il sağlık müdürlüğüne ‘personel işlemleri' konulu yazı gönderildi.

İZİN VE İSTİFA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamaların 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldırılacağı duyuruldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI YAZI GÖNDERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il sağlık müdürlüğüne ‘personel işlemleri' konulu yazı gönderildi.

Yazıda, Covid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin yürütülebilmesi, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik birtakım düzenlemeler yapıldığı ve uygulandığı hatırlatıldı.

Yazıda, “Bu süreçte, Bakanlığımızca, gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerekse de merkez ve taşra teşkilatımızda görevli personelimizin enfekte olma riskini en aza indirebilmek ve kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, verimli, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen personel iş ve işlemlerine yönelik Cumhurbaşkanlığımızca yayımlanan genelgeler dayanak alınarak Bakanlık makamının olurları ile Mart 2020 tarihinden günümüze kadar birçok genel yazı yazılarak teşkilatımıza duyurulmuş ve uygulanması sağlanmıştır” denildi.

Yazının son bölümünde, “Bu sürecin son döneminde, Bakanlık makamının tensipleri ile yürürlüğe konulan 14 Nisan 2021 tarihli genel yazımız ve 29 Nisan 2021 tarihli genel yazımızın (İstifa kısıtlaması da dahil) uygulanmasına 01 Temmuz 2021 tarihine kadar devam olunacak olup, bu tarihten sonra mer'i mevzuatın öngördüğü şekilde mutad uygulamalara devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın yazısı ile salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına uygulanan izin ve istifa kısıtlamalarının kaldırılacağı, ayrıca esnek mesai uygulamasının da sona ereceği belirtildi.(DHA)