Şahap Kavcıoğlu imzalı yeni banknotlar tedavüle girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 20 ve 5 TL'lik yeni banknotları bugün tedavüle verileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Merkezden yapılan açıklamada, E9 Emisyon Grubu V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotların 29 Eylül 2021 tarihinden itibaren tedavüle verileceği belirtildi. Ayrıca 20 TL'lik banknotun üzerinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğluve Başkan Yardımcısı Semih Tümen'in, 5 TL'lik banknotun üzerinde ise Başkan Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Namık Küçük'ün imzaları bulunacağı açıklandı.

İMZALAR DEĞİŞTİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte, 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen'e, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynıdır.

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.”

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