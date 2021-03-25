Salgın faturası: 4,5 trilyon dolar

Pandemiden en çok zarar gören sektörlerin başında gelen turizm ve seyahat sektörlerinde 2020 yılı için küresel ölçekte toplam kayıp 4,5 trilyon dolara ulaştı.

Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi’nin (WTTC) yıllık raporuna göre, sektörün küresel gelire katkısı bir önceki yıla göre yüzde 49,1 oranında düşerek 9 trilyon dolardan 4,6 trilyon dolara geriledi. Küresel gelirde bu dönemde kayıp yüzde 3,7 oranında olmuştu.

WTTC verilerine göre, iki sektörde toplamda 62 milyon kişi işlerini kaybetti.

2021 YILI DA TEHLİKEDE

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, yıl boyunca salgının yayılmasını önlemek amacıyla getirilen seyahat kısıtlamalarının büyük zarara neden olduğu belirtildi.

FT, yeni corona virüsü varyantları ve aşılamada istenen hıza ulaşılamaması nedeniyle 2021 yılında da seyahat kısıtlamalarının devam ettiğine işaret etti.

Özellikle Akdeniz ülkelerinin, aşı sertifikası ve ikili anlaşmalarla Britanya ve Almanya gibi ülkelerden turist akışını sağlamak için görüşmeler yaptığı aktarıldı.

WTTC’nin de aşı ve test bilgilerinin yer aldığı “dijital sağlık pasaportu” ile uluslararası seyahatlerin hazirandan itibaren devam etmesi için hükümetlerle görüşmeler yaptığı belirtildi.

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