Salgında 6 bin kişi daha süper zenginler kulübüne katıldı

Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Boston Consulting Group'un (BCG) “Küresel Zenginlik 2021” raporu, pandeminin kalıcı ekonomik etkilerine rağmen, özel servetin önemli ölçüde arttığını gösterdi. BCG, servet artışını finansal piyasalardaki hamlelere, karantinaların tüketimdeki düşüşün neden olduğu yüksek hane halkı tasarruf oranlarına ve gayrimenkul fiyatlarındaki önemli artışa bağladı.

100 MİLYON DOLARI AŞAN SERVET

Rapor, pandemi sırasında zengin ve fakir arasındaki uçurumun genişlemesine değinmedi. Ancak rapordan çıkan sonuçlar merkez bankalarının cömertliğinin herkesin cebini değil, sadece sermaye yatırımı olanların kasasını doldurduğunu gösterdi. Sonuç olarak, patlayan borsalar ve emlak fiyatlarındaki artışlar sayesinde 6 binden fazla insan ‘süper zenginler' kulübüne katıldı. BCG tarafından 100 milyon doların üzerinde varlığa sahip olanlar olarak tanımlanan ultra zenginler, finansal piyasalardaki hareketlerden orantısız bir şekilde faydalanabildi. Raporda 60 binden fazla kişinin artık ultra zengin olarak etiketlenebileceği belirtildi.

KÜRESEL SERVET 431 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

BCG'nin hazırladığı rapora göre, ultra zenginlerin finansal varlıkları 2020'de yüzde 8.3 artarak 250 trilyon dolara ulaştı. Finansal varlıklara 235 trilyon dolarlık gayrimenkul, arazi gibi değerli mal ve eşyalar eklenip, 53 trilyon olan bireysel borçlar düşüldüğünde küresel servetin değeri 431 trilyon dolara ulaştı. Süper zenginlerin 20.600'ü ABD'de yaşıyor. İkinci sırada Çin (7.800), üçüncü sırada ise Almanya (2.900) yer aldı.