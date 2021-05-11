Sanayi üretim endeksi ilk çeyrekte yüzde 12,3 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Mart’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.6 bir önceki aya göre ise 0.7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 2,6 arttı.

2021 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı.

Bir önceki aya göre ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,3 arttı.

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