Sanayi üretimi aylık yüzde 1,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün mayıs ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,7 arttı. Geçen sene mayıs ayında üretim, pandemi önlemleri nedeniyle sınırlanmıştı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, mayısta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20,9 arttı.

Sanayi üretiminde mayısta bir önceki aya göre artış ise yüzde 1,3 oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı.



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