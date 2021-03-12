Sanayi üretimi ocakta yıllık yüzde 11,4 arttı

Sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4, bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı.