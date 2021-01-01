Sanayici, dünyadaki en pahalı parayı kullanıyor

Corona virüsü 2020'de ekonomideki tüm dengeleri değiştirdi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, yeni yılın ilk ayları değil ama bahar sonrasına dair umut ışığı gördüğünü söyleyerek “2020'yi belli ki sıfır, eksi-artı arasında bir yerde bir büyümeyle kapatacağız” dedi. Bahçıvan, 2021'in daha iyi bir yıl olarak geçmesi için sanayicilerin beklentilerini anlattı.

2021 için Türkiye ekonomisinde nasıl bir tablo bekliyorsunuz?

2021'in en önemli sorusu pandeminin süreci. Şu anda bütün yeni gelişmelere karşın temkinli iyimserliğimizi koruduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabii, ülkemiz için yeni bir ekonomik yönetim başladı. Tedbirlerin diyalog yoluyla alınabileceğini geçmişte gördük. Yine karşılıklı diyaloglarla ve karşılıklı iletişimle temel konularda mümkün olduğu kadar dinamik bir takım aksiyonlar alınabildiği takdirde ve pandeminin hayatımızdan adım adım çıkmasıyla beraber 2021'in ilk dönemleri olmasa dahi bahar sonrasında ben tekrar umut ışığının yanabileceği düşüncesindeyim. Tedbirli bir iyimserliği korumamız gerekiyor.

2021 için size göre ekonomide en kritik konu ne olacak?

En önemli konu finansman olacak. Çünkü maalesef finansal istikrarın son aylarda bozulduğunu gördük. Adeta vücuda giren kanın kalitesi ve değeri gibi görüyoruz finansal istikrarı. Bunun şu anda tartışamayacağımız muhtelif nedenleri var ama bu bozulan finansal istikrar, şu anda sanayiciler açısından tabii oldukça negatif bir sürece girmiş vaziyette. Başta faizler ve piyasadaki sanayiye akan para noktasında dünya rekabetinde rakiplerimizle aramızda bizi çok zorlayan bir mesafe açılmış durumda. Şu anda kullandığımız paranın maliyetine baktığımızda; herhalde dünyadaki en pahalı ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla 2021'in en azından önemli bir döneminde yüksek finansman maliyetlerinin ve daralan finans kaynaklarının Türk sanayicisinin hem mevcut işletmelerin döndürülmesi hem de bizi bekleyen yeni yatırımların oluşturulabilmesi açısından en önemli stres kaynaklarından birisi olacağını düşünüyorum.

KDV üretim vergisine dönüştü, reform şart

“Türkiye'nin kaynak problemi yoktur, Türkiye'nin kaynakları doğru kullanma problemi vardır. Sanayi açısından benim en önemli gördüğüm bir başka konu da ki eğer bir reform yapacaksak belki önce oradan başlamamız lazım; KDV reformu. Uzun yılardan beri hayatımızda olan ama giderek bir üretim vergisine dönüşen KDV'nin de artık mevcut bu olumsuzluk teşkil eden halinden güçlü bir reformla dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda zaten bir rapor hazırlığı içindeyiz. Onu da önümüzdeki haftalarda yine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile paylaşacağız.”

Yeni hikaye için yeni bir yatırım dönemi gerekiyor

“Türkiye'nin pandeminin bitimiyle birlikte yeni bir büyüme modeli konusunda çok daha güçlü ve stratejik bir karar vermesi gerekiyor. Türkiye'nin artık dengeli, sürdürülebilir, nitelikli ve sanayinin payının güçlü olduğu bir büyüme modeline ihtiyacı var. Yatırımsız bir dönem geçirdik. Yani sanayinin artık ne teknolojisi ne de elindeki kapasite bizi bir üst lige çıkarabilme imkânına sahip değil. Bizim yeni bir yatırım dönemine ihtiyacımız var, gelecek adına yeni bir hikâye yazabilmek için.”