Sanayici uyardı: Kaos ortamı olursa başka sorunlar da çıkar

İş dünyası ‘Kısa Çalışma Ödeneği' uygulamasının devam etmesini aksi halde Türkiye'yi kaos ortamının beklediği uyarısı yaptı. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci geçtiğimiz yıl Nisan ayından itibaren uygulanmaya başlayan ödemelerin sona erdiğini, destekten faydalanan 1 milyon 300 bin kişinin yeniden işlerine dönebileceklerinin kuşkulu olduğunu söyledi.

İŞÇİ DE İŞVEREN DE SÜRSÜN İSTİYOR

Keçeci, “Destek bu ay verilmeyecek. İşverenler ya normalleşme desteğinden faydalanacak ya da çalışanını ücretsiz izne çıkaracak. Ücretsiz izne çıkanlar da 17 Mayıs'a kadar bin 341 lira nakdi destek alabilecek. Pandemi etkileri devam ediyor. Kısa çalışma ödeneğini gerektiren şartlar ortadan kalkmış değil. Hem işveren hem de işçi desteğin sürmesini talep ediyor. Bu destekten 1 milyon 300 bin kişi faydalanıyor.

Bu insanlar işlerine geri dönebilecekler mi? Geri dönse bile işveren bu insanları tam zamanlı çalıştırabilecek mi? Ben KOBİ niteliğindeki şirketlerin ve esnaf dediğimiz bir takım küçük işyerlerinde bu koşulların tam anlamıyla sağlandığını görmüyorum ve bu nedenle kısa çalışma ödeneğinden faydalanan kişilerin işsiz kalabileceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İŞSİZLİK RAKAMINA EKLENİRSE KAOS ORTAMI OLUR

Destekten faydalanan 1 milyon 300 bin kişinin işsizlik sayılarına eklenmesi durumunda Türkiye'de ciddi bir kaos ortamı olabileceği uyarısı yapan Keçeci, “Bugün iş arayan, çalışmaya hazır olan 8 milyon insan var. Kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılamaması işsizler ordusuna 1 milyon insan daha ilave edecek. Birçok ildeki risk oranı yükselirken destek sürmeli. Biz işveren kesimi olarak bu tasarrufun geri alınmasını ya da bu sürenin uzatılmasını istiyoruz.

Çünkü bundan yararlanan insanların şu anda pandeminin de yeniden arttığı Türkiye’nin kıpkırmızı olduğu dönemde yeni birtakım tasarrufların, kapanmaların da geleceği bir ortamda başka çareleri kalmıyor. İşsizlik Fonu'nun da desteğiyle devletin bu noktada biraz daha fedakarlık yapması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde işsizlik ve işçilerin durumu kaos haline gelirse beklemediğimiz başka problemleri de beraberinde getirebilir.” dedi.