Sanayide esnek mesai saati acilen getirilmeli

İstanbul Valiliği'nin tam 13 aydır sanayide esnek mesai kararı uygulaması kararını alamadığını belirten İBB Meclis Üyesi Dr. Suat Sarı, “İstanbul'da sanayi kesimine yönelik esnek mesai saati uygulamasına mutlaka 06.00-15.00 saatleri arasında başlanmalı. Bu kentin toplu taşımadaki yoğunluğunu ve trafiği azaltmak için başka hiçbir öncelikli çözümü yok” dedi.

NEDEN UYGULANAMADI?

İstanbul'da 9 Kasım 2020'de uygulamaya giren esnek mesai sistemi bir türlü uygulamaya geçemedi. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Dr. Sarı, “Valilik bu uygulamayı 13 aydır neden başaramadı? Uygulamaya özel sektör karşı mı çıkmaktadır?” diye sordu.

Bulaş riski korkusu trafik yoğunluğunu % 20 artırdı

Avrupa'nın birçok şehrinde sanayi kesimi iş başlama saatleri, toplu taşımaya yük olmayacak şekilde düzenlenmiş durumda. Dr. Sarı, pandemi döneminde İstanbul'un trafik yoğunluğunun yüzde 20 arttığını çünkü daha önce toplu taşımayı tercih eden vatandaşların bulaş riski sebebiyle özel araç kullanımını tercih etmeye başladığını vurguladı. Sarı, “Sanayi kesimindeki fabrikalar, atölyeler, imalathaneler, organize sanayi bölgeleri acilen esnek mesaiye geçmeli” dedi.