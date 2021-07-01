Saray muaf, muhalif basına ilan kelepçesi

Cumhurbaşkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarıyla bele­diyeleri kapsayan geniş bir tasarruf genelgesi yayımladı. Genelgeyle, kamuda taşıttan hizmet bina­sına, temsil ve ağırlamadan tefriş savurganlığına kadar birçok alanda tasarrufa gidil­mesi öngörülüyor. Genelgeyle taşıt saltanatı dahil birçok savurganlık küçük dereceli memurlar için azaltılırken, üst düzey makama sahip yöneti­cilerin çoğu tasarruf tedbirleri­nin dışında tutuldu.

Genelgede tasarruf adı altın­da en kritik operasyonlardan biri ise dolaylı yoldan muhalif basına yapıldı. Düzenlemeye göre kamu kurum ve kuruluş­ları mevzuatın zorunlu kıldığı ya da faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri ha­riç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan ve reklam veremeyecekler. Ayrıca kamu kurumları günlük gazete alımı yapamayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abo­ne olamayacak.

MUHALİF BELEDİYEYE FREN

Tasarruf genelgesindeki bu maddelerle özellikle belediye­lerin muhalif basına Atatürk'ü anma ve milli günlerde ver­diği ilan ve reklamların kesilmesinin hedeflendiği belirtiliyor. Genelgedeki yasakların belediyeleri hedef almakla birlikte, ge­nelge kapsamı dışında ka­lan ve şirket gibi yönetilen bir­çok kamu kurumunun yandaş basına ilan ve reklam kaynağı aktarmasını engellemeyeceği ifade edildi. Tasarruf tedbir­lerinin son yerel seçimlerde iktidardan muhalefete geçen belediye yöneticileri için yeni bir kelepçe olacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI MUAF

Tasarruf genelgesi Cum­hurbaşkanlığı İdari İşler Baş­kanlığı ile TBMM Başkanlığı genel sekreterliği dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluş­larını kapsıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ve TBMM yönetimi tasarruf tedbirlerine uymak zorunda olmayacak. Ayrıca makam aracı, telefon, uçak gibi harcamalar konu­sunda üst düzey tepe yöne­tici konumunda bulunanlar tasarruf tedbirlerine uyma­yabilecek. Doğal afet, orman yangını, salgın hastalık, acil müdahale, iç ve dış güvenlik ile istihbarat gibi alanlarda yapılacak harcamalar ta­sarruf tedbirlerinden muaf tutuldu.