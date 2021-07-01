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Saray muaf, muhalif basına ilan kelepçesi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan tasarruf genelgesiyle belediyelerin Atatürk’ü anma ve milli günlerde basına verdiği ilanlar tasarruf adı altında yasaklandı. Kamu şirketlerinin yandaş basın ilanlarına ise engel yok.

Erdoğan SÜZER
Güncellenme: 05:36, 01/07/2021
HaberlerEkonomi
Saray muaf, muhalif basına ilan kelepçesi

Cumhurbaşkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarıyla bele­diyeleri kapsayan geniş bir tasarruf genelgesi yayımladı. Genelgeyle, kamuda taşıttan hizmet bina­sına, temsil ve ağırlamadan tefriş savurganlığına kadar birçok alanda tasarrufa gidil­mesi öngörülüyor. Genelgeyle taşıt saltanatı dahil birçok savurganlık küçük dereceli memurlar için azaltılırken, üst düzey makama sahip yöneti­cilerin çoğu tasarruf tedbirleri­nin dışında tutuldu.

Genelgede tasarruf adı altın­da en kritik operasyonlardan biri ise dolaylı yoldan muhalif basına yapıldı. Düzenlemeye göre kamu kurum ve kuruluş­ları mevzuatın zorunlu kıldığı ya da faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri ha­riç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan ve reklam veremeyecekler. Ayrıca kamu kurumları günlük gazete alımı yapamayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abo­ne olamayacak.

MUHALİF BELEDİYEYE FREN

Tasarruf genelgesindeki bu maddelerle özellikle belediye­lerin muhalif basına Atatürk'ü anma ve milli günlerde ver­diği ilan ve reklamların kesilmesinin hedeflendiği belirtiliyor. Genelgedeki yasakların belediyeleri hedef almakla birlikte, ge­nelge kapsamı dışında ka­lan ve şirket gibi yönetilen bir­çok kamu kurumunun yandaş basına ilan ve reklam kaynağı aktarmasını engellemeyeceği ifade edildi. Tasarruf tedbir­lerinin son yerel seçimlerde iktidardan muhalefete geçen belediye yöneticileri için yeni bir kelepçe olacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI MUAF

Tasarruf genelgesi Cum­hurbaşkanlığı İdari İşler Baş­kanlığı ile TBMM Başkanlığı genel sekreterliği dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluş­larını kapsıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ve TBMM yönetimi tasarruf tedbirlerine uymak zorunda olmayacak. Ayrıca makam aracı, telefon, uçak gibi harcamalar konu­sunda üst düzey tepe yöne­tici konumunda bulunanlar tasarruf tedbirlerine uyma­yabilecek. Doğal afet, orman yangını, salgın hastalık, acil müdahale, iç ve dış güvenlik ile istihbarat gibi alanlarda yapılacak harcamalar ta­sarruf tedbirlerinden muaf tutuldu.

Yayınlanma Tarihi:05:30,