Saray muaf, muhalif basına ilan kelepçesi

Cumhurbaşkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyeleri kapsayan geniş bir tasarruf genelgesi yayımladı. Genelgeyle, kamuda taşıttan hizmet binasına, temsil ve ağırlamadan tefriş savurganlığına kadar birçok alanda tasarrufa gidilmesi öngörülüyor. Genelgeyle taşıt saltanatı dahil birçok savurganlık küçük dereceli memurlar için azaltılırken, üst düzey makama sahip yöneticilerin çoğu tasarruf tedbirlerinin dışında tutuldu.
Genelgede tasarruf adı altında en kritik operasyonlardan biri ise dolaylı yoldan muhalif basına yapıldı. Düzenlemeye göre kamu kurum ve kuruluşları mevzuatın zorunlu kıldığı ya da faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan ve reklam veremeyecekler. Ayrıca kamu kurumları günlük gazete alımı yapamayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olamayacak.
MUHALİF BELEDİYEYE FREN
Tasarruf genelgesindeki bu maddelerle özellikle belediyelerin muhalif basına Atatürk'ü anma ve milli günlerde verdiği ilan ve reklamların kesilmesinin hedeflendiği belirtiliyor. Genelgedeki yasakların belediyeleri hedef almakla birlikte, genelge kapsamı dışında kalan ve şirket gibi yönetilen birçok kamu kurumunun yandaş basına ilan ve reklam kaynağı aktarmasını engellemeyeceği ifade edildi. Tasarruf tedbirlerinin son yerel seçimlerde iktidardan muhalefete geçen belediye yöneticileri için yeni bir kelepçe olacağı belirtildi.
CUMHURBAŞKANI MUAF
Tasarruf genelgesi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile TBMM Başkanlığı genel sekreterliği dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ve TBMM yönetimi tasarruf tedbirlerine uymak zorunda olmayacak. Ayrıca makam aracı, telefon, uçak gibi harcamalar konusunda üst düzey tepe yönetici konumunda bulunanlar tasarruf tedbirlerine uymayabilecek. Doğal afet, orman yangını, salgın hastalık, acil müdahale, iç ve dış güvenlik ile istihbarat gibi alanlarda yapılacak harcamalar tasarruf tedbirlerinden muaf tutuldu.