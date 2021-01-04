Satın alma ve birleşmelerde rekor

Deloitte Türkiye, 2020’de birleşme ve satın alma işlemlerinde kayda değer bir toparlanma ile tarihi rekor olan 304 adet işlem gerçekleştiğini açıkladı. İşlemlerin değeri ise yaklaşık 9 milyar dolar oldu.

Açıklamada, COVID-19 pandemisinin yıla damgasını vurduğu belirtilerek, “Yıllık işlem hacmi son 10 yıl ortalamasının altında kalmakla birlikte işlem hacminde görülen artış bir önceki yıla göre %70’lik bir büyümeye işaret ediyor. Ortalama işlem hacmi 30 milyon dolar ile geçmiş yıllara benzer bir seviyedeydi” denildi. (REUTERS)