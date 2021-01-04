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Satın alma ve birleşmelerde rekor

Deloitte Türkiye, 2020'de birleşme ve satın alma işlemlerinde 304 işlem ile rekor kırıldığını açıkladı.

Güncellenme: 16:39, 04/01/2021
Haberler Ekonomi
Satın alma ve birleşmelerde rekor

Deloitte Türkiye, 2020’de birleşme ve satın alma işlemlerinde kayda değer bir toparlanma ile tarihi rekor olan 304 adet işlem gerçekleştiğini açıkladı. İşlemlerin değeri ise yaklaşık 9 milyar dolar oldu.

Açıklamada, COVID-19 pandemisinin yıla damgasını vurduğu belirtilerek, “Yıllık işlem hacmi son 10 yıl ortalamasının altında kalmakla birlikte işlem hacminde görülen artış bir önceki yıla göre %70’lik bir büyümeye işaret ediyor. Ortalama işlem hacmi 30 milyon dolar ile geçmiş yıllara benzer bir seviyedeydi” denildi. (REUTERS)

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