Şehirler arası seyahat kısıtlaması toplu taşıma firmalarını sevindirdi

Kamera: Sinan Tunç

“Kısmi kapanma” kararıyla yeniden şehirler arası seyahate bazı kısıtlamalar getirildi. Bu karara göre, şehirler arası seyahat otobüs, uçak, tren gibi ulaşım araçlarıyla 7 gün- 24 saat, 81 ilde dolaşım serbest.

Şehirler arası ulaşımda toplum ulaşım tam kapasite yolcu kabul edebilirken şehir içi toplu ulaşım yüzde 50 kapasite ile hizmet verecek. Ancak özel araçla şehirler arası seyahat, kısıtlama saatleri içinde izin belgesiyle kısıtlama saatleri dışında ise serbest.

Vatandaşın kafasını karıştıran ancak ulaşım firmalarını sevindiren bu kararı, TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım ve otobüs firma yetkilileri değerlendirdi.

“DAHA ERKEN YAPILMASI GEREKİYORDU”

Alınan bu kararın otobüsçülerin toplu taşımaların lehine olduğunu belirten Mustafa Yıldırım, “Otobüslere insanlar kontrollü binebiliyor. HES kodu kontrolü yapılıyor. Tedbirler alınıyor, otobüsler her seferinde dezenfekte ediliyor. Kısmen kontrol altına alınacak. Daha erken yapılması gerekiyordu, isabet oldu diye düşünüyorum.

Şu anda ramazan ayı dolayısıyla otobüslerde çok büyük yolcu hareketi yok zaten ama otomobille gidemeyen insanlar, memleketlerine gidemeyen insanlar dönecekler. Dönmek için de otobüslere binmek zorundalar veya uçakla gitmek zorundalar. Uçaklara da kısıtlama geldi zaten seferlerini kısıtlıyorlar.

Olabildiği kadar biz yolcuların ihtiyacını karşılayacağız. Bir yılı geride bıraktık, kısıtlamalar devam ediyor, sıkıntılar devam ediyor. İnsanlar salgın korkusuyla seyahat etmiyorlar. Bu da ekonomik krize neden oldu. Turizmden sonra en çok etkilenen sektörlerin başında ulaşım geliyor. Bizim burada cumhurbaşkanımızdan beklentimiz kısa çalışma ödeneğini bu süreçte devam ettirmeleri. Kredi ve vergi borçlarının 2022 yılına ertelenmesi ve 12 ay vade yapılması beklentimiz.” diye konuştu.

“UMUDUMUZ BAYRAM VE YAZ SEZONU”

Bir otobüs firmasının yetkilisi Tolga Keske, “Otobüslerde HES kodu olmadan araca bindirmiyoruz, maskesiz araç içinde oturmalarına bile izin vermiyoruz. Küçük araçlardaki denetlemeleri yapamadıkları için izin verilmemesi, otobüslere izin verilmesi daha iyi oldu bizim için. İşleri açmasını bekliyoruz.

Ramazan dolayısıyla biraz zayıf olsa da bayramı kapatmaması bizim için daha iyi oldu. Otobüscü şu an sadece bayramda kazanç elde etmeyi umut ettiği için tekeri o şekilde döndürüyorlar. Umudumuz bayram ve yaz sezonu. Yaz sezonu otobüsçü izin canlı kan. Şu an çevirdikleri teker hep zarar üzerine. ” şeklinde kararı değerlendirdi.

“İNSANLAR HUZUR İÇİNDE MEMLEKETLERİNE GİTSİNLER”

Başka bir otobüs firma yetkilisi Sait Özaydın, “Biz de memnun olduk karara. Gece 02.00-03.00’a kadar bekledik ayrıntıları. Daha önce tedbirlerimizi almıştık biz, hem dezenfektan hem maske, hijyen önemsemiştik. Herhangi bir sorun yoktu. Uçaklarda zaten bir problem yoktu, otobüslerde bir kaygı vardı onu da biz camia olarak ele aldık. Şu an memnunuz. Bayramda ve yazın kapanmasını istemiyoruz. İnsanlar huzur içinde memleketlerine gidebilsinler.” ifadelerini kullandı.