Sektörün durumu içimizi acıtıyor

Kademeli normalleşmede dün itibarıyla yeni bir aşamaya geçilirken, saat ve kapasite sınırlamasına takılan yeme içme ve eğlence sektörü temsilcilerinden “Salgının yükü bizim omuzlarımızda” mesajı geldi. 3 kapanma dönemini 58 milyar TL'nin üzerinde ciro kaybı ile kapatan sektör dışında yüksek kiralar ile bu dönemi desteksiz geçirmek zorunda kalan bar, meyhane gibi eğlence mekanları ile müzisyenler de salgından en büyük darbeyi alan kesimler oldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, saat sınırlaması ile ilgili 15 Haziran'da yeni bir genelge beklediklerine işaret ederek, özellikle eğlence mekanlarının durumunun içini acıttığını aktardı.

SEKTÖR SAHİPSİZ

2 hafta sonra saat kısıtlamalarının kalkmasını beklediklerini kaydeden Palandöken, “Eğlence mekanlarını, birahaneleri, müzisyenleri düşünün. Çok zor durumdalar. Onların kiraları çok yüksek, onlarca kişi çalıştırıyorlar. Ben onların da temsilcisiyim. Onların sorunu benim de sorunum” dedi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sektörün turizmin bir parçası olduğuna işaret ederek “Sivrisinekle uğraşmayalım, bataklığı kurutalım. 150 bine yakın yeme içme işletmesi ‘turizmci' olarak algılanırsa, turizmle ilgili eylem planlarında yer alırsa sektörün sorunlarının büyük bir kısmı çözülecek. Yeme içme sektörü sahipsiz” dedi.

YARALARIN SARILMASI ZOR

Sektörün yorulduğunu ve çok zor durumda olduğunu anlatan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkan Yardımcısı ve Big Chefs'in kurucusu Gamze Cizreli de, geciken aşılamanın tüm yükünün sektör üzerine kaldığına ve artık bu yaraların sarılmasının çok zor olduğuna işaret etti. Yeni tabloda iflasların hızlanabileceğini kaydeden Cizreli, “Bakanlıklardan beklentilerimiz yönünde karar çıkacağı bilgisini aldık ama alınan kararlar çok çelişkili. Bu şartlarla 2 çocuklu bir aileyi aynı masada oturtamayacağız. Kötü bir sürpriz oldu bizim için. Bu durum iflasları daha da hızlandıracak. Bütün bu kararların yanında destekler olsaydı işletmelerimiz ayakta kalabilirdi ama o da yok” diye konuştu.

BU ŞEKİLDE SALGIN DEĞİL ESNAF BİTER

Bar işletmecisi Mesut Şahin, 21.00'da kapatmanın kendileri için 20.00-20.15 anlamına geldiğini belirterek, “6 gün açıkken pazar günleri neden yasak var? Bunlar önlem değil, sadece esnafı zor duruma düşürmek. Bu şekilde pandemi değil, sadece esnaf biter” dedi.

“CAN SUYU BEKLEYEN ESNAFA ZEHİR İÇİRDİNİZ”

Kademeli normalleşme kararına Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da tepki gösterdi. “Eyy hükümet, eyy bilim kurulu. Bu şerefsiz coronavirüs hafta içi tatile çıkıp, haftasonu ve akşamları mı mesaiye başlıyor? Hafta içi düğün, bayram; akşamları ise her yer kapalı. Hava zaten 21.00'da kararıyor. 22.00'de yasak ne demek? Esnaf can suyu bekliyor, siz zehir içiriyorsunuz. Açın artık” diyen Enginyurt, saat 21.00'da restoran ve kafelerin kapanmasının turizmi de vuracağına dikkat çekti. “Turizmciler gözünüz aydın. İflasa giden yol açıldı” dedi. Deniz AYHAN