Şelale Park su tutmadı!

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Temmuz’da açılışını yaptığı milyonluk sosyal tesisin şelalesi su tutmadı.

AKP’li Serdivan Belediyesi’nin ‘Vizyon’ proje olarak adlandırdığı Şelale Park’ın 2 Temmuz 2021’de açılmasına rağmen havuzlarda suyun durmadığı ve önündeki caddeye aktığı, bu nedenle de havuzlarda yeniden tadilat yapıldığı öğrenildi. Parkın gezinti yollarında ise ot bittiği görüldü.

“PROJENİN BİR MENFAATİ YOK”

Milyonluk projenin, Serdivanlıların menfaatine yönelik olmadığına işaret eden İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “2017 yılında ihalesi yapılan ve Serdivan Belediye Başkanı tarafından ‘Vizyon’ proje olarak adlandırılan Şelale Park 10.4 milyon lirayla işleme başlanmış fakat zaman ilerledikçe harcanan para daha da katlanmış. Konumu ve yerin yapısı gereği tamamen Serdivan ilçemize hiçbir faydası olmayacak durumda” ifadelerini kullandı.

“SEDİRVANLININ CEBİNDEN ÇIKTI”

“Harcanan para bozuk yollar nedeniyle sokaklarda yürümekte zorlanan Serdivanlı hemşerilerimizin cebinden çıkmıştır” diyen Dikbayır, şöyle konuştu; “2 Temmuz günü Cumhurbaşkanı tarafından açılışı yapılan Şelale Park’ın halen vatandaşlarımızın hizmetine girmediği, girse bile vatandaşlarımızın gitmekte zorluk yaşayacağı dolayısıyla vatandaşımızın menfaatiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Sakaryalı hemşerilerimiz hem Serdivan’da hemde tüm ilçelerde paralarının şehre hiçbir fayda getirmeyecek yapılara değil. altyapıya ve yollarını rahatça kullanabileceği sokaklar istemekte”

“VATANDAŞLARIMIZIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUZ”

Dikbayır, “İYİ Parti olarak tüm teşkilatlarımızla sahadayız ve vatandaşımızın ne istediği çok iyi biliyoruz. Bu bağlamda ilk seçimde görevi devralacak şehrimizin ihtiyaçları ve hemşerilerimizin istekleri doğrultusunda şehrimize değer katacağız” şeklinde konuştu.

AKP’li Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milyonluk projenin detaylarını sosyal medyadan şu şekilde paylaşmıştı:

“-Serdivan Şelale Park

-Şehre Açılan Pencere

-33 Dönümde

-Seyir Terasları

-Yürüyüş Yolları

-1100 m² Sosyal Tesis(Kafeterya)

-120 Araçlık Otopark

-10 m genişliğinde, 100 m uzunluğunda 2 Şelale

-Göletler

-Sese Duyarlı Sensörlerle Hareket Eden Fıskiyeler

-Yatırım bedeli 10.4 Milyon TL”

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