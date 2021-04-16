Şenol Kazancı 56 bin lira maaşla Turkcell’e yönetici oldu

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı geçtiğimiz hafta görevden alınmış yerine ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Serdar Karagöz atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan'ın mezunları arasında yer aldığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Şenol Kazancı’nın yeni görevi ise belli oldu.

Turkcell’ın Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla Şenol Kazancı 3 yıl süreyle şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine aylık net 56 bin TL ücret ödenmesine karar verildi.

Konuyla ilgili Turkcell’den yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimiz A grubu pay sahibi TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin gösterdiği adayların oylanması neticesinde Bülent Aksu, Figen Kılıç, Hüseyin Aydın, Tahsin Yazar ve Şenol Kazancı’nın Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.”

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin önergesinin oylanması neticesinde, SPK uygun görüşü ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Afif Demirkıran, Nail Olpak, Hüseyin Arslan’ın ve Yönetim Kurulu üyeliğine Julian Michael Sir Julian Horn-Smith’in Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.”