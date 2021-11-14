Sepetler promosyonlu ve büyük ambalajlı ürünlerle doluyor

Fiyat artışları tüketiciyi promosyonlu satışlara yönlendirirken, hızlı tüke-tim segmentinde büyük gramajlı ürünlerin satış payı ise yüzde 43’e ulaştı. Pandemiyle ivmelenen e-ticaret büyümesi ise hızla devam ediyor.

Sayime BAŞÇI

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Pandemi döneminde hızlanan e-ticaret ve ivmelenen hızlı tüketim ürünleri satışları ile perakendede ciro artırmaya devam ederken, tüketici ise büyük gramajlı ve promosyonlu ürünlere yöneldi. Nielsen verilerine göre sigara alkol dışındaki hızlı tüketim ürünleri 2021 Temmuz itibarıyla 2010'a göre yüzde 50'lik ciro artışı yaşarken, promosyonlu satışların cirolardaki payı ev bakım ve kişisel bakım ürünlerinde yüzde 40'ı aşmış durumda. Tüketicinin yüzde 15'i promosyonlu ürün için market değiştirebileceğini yüzde 44'ü ise aktif olarak alışveriş için promosyon aradığını açıklarken, hızlı tüketim segmentinde büyük gramajlı ürünlerin satış payı ise yüzde 43'e ulaştı.

GELENEKSEL ÖNE ÇIKTI

Verilere göre hızlı tüketim ürünleri perakendesinin hem 2020-2019 kıyaslamasında yüzde 22 büyüme hem de 2021-2020 kıyaslamasında yüzde 25 büyüme kaydederken, büyümede küçük formatlı marketler ile geleneksel kanallar öne çıktı. Yüksek fiyatlar ve enflasyonun etkisi ile tüketicide promosyon hassasiyeti yükselirken, kişisel bakım ürünleri cirosunun yüzde 43'ü, ev bakım ürünlerinin yüzde 42'si, ev bakımın yüzde 29'u hızlı tüketim ürünlerinde ise cironun 33'ü promosyonlu satışlardan geliyor. Buna paralel olarak indirim nedeniyle marka değiştiren tüketici oranı ise yüzde 17'den yüzde 22'ye çıkmış durumda.

E-ticaret büyümeye hızla devam ediyor

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de e-ticaret büyümesinin pandemi öncesi seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirterek, ilk 8 ayın sonunda geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 89 büyüme yaşandığını aktardı. Bu dönemde e ticaretin hızlı tüketim ürünleri pazarında %6'ya ulaştığını ifade eden Didem Şekerel Erdoğan, “Türkiye, bu oranla e-ticaretin satış ağırlığında en önde geldiği Çin (%30), Güney Kore (%26) ve ABD (%15) gibi ülkeleri yakından takip ettiği gibi, Avrupa'da da e-ticaretin en çok ağırlığa sahip olduğu ülkeler arasında İngiltere (%15) ve Fransa (%9)'dan sonra yer alıyor” dedi.

Zirvede Türk kahvesi var

Diğer taraftan stoklama alışkanlığı devam ederken, tüketici bazı ürün gruplarında özellikle büyük gramajlı ürünleri tercih ediyor. Gıda ve alkolsüz içecek cirolarının yüzde 45.4'ü büyük gramajlı ürünlerden gelirken, kişisel bakım ürünlerinde bu oran yüzde 35.6, temizlik ürünlerinde ise yüzde 35.4 seviyesinde. NielsenIQ verilerine göre e-ticarette en çok büyüyen ilk 5 kategori Türk kahvesi, hazır kahve, çay, ev temizleyicileri ve deodorantlar oldu.