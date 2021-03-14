Sezonun ilk cruise gemisi Bodrum’a geldi

Pandemi sürecinin ardından turizmde normalleşmeler devam ederken yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra Türkiye'ye ilk gelen yolcu gemisi dün Bodrum Limanı’na demirledi.

İtalya'nın Trieste kentinden dün saat 16.00 sıralarında Bodrum'a gelen Norveç bayraklı 230 metre uzunluğunda 930 yolcu kapasiteli Viking Sea isimli cruise gemisini, Cruise Port İskelesi Genel Müdürü Haluk Hızlan ile geminin acenteliğini yapan Merhaba Gemicilik Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Uysal karşıladı.

“BU YIL İÇERİSİNDE BODRUM' A 30 YOLCU GEMİSİ GELECEK”

Geminin İtalya'dan 140 personel ile Bodrum'a geldiğini belirten Genel Müdür Haluk Hızlan “Gemi buradan 95 personelini alarak Limasol'a hareket edecek ardından mayıs ayından itibaren turizm sezonuna başlayacak.

Çok yakında İstanbul Limanı'da Cruise gemilerine kapılarını açacak ve bu Ege ve Akdeniz'de büyük bir hareketliliğe yol açacak. Bodrum yolcu gemisi iskelesi olarak mayıs ayından itibaren yolcu gemilerini ağırlamaya başlayacağız. Mayıs ve eylül ayları arasında Bodrum’a bu yıl en az 30 yolcu gemisi turist getirecek.

Dün gelen gemi pandemi sürecinin ardından Türkiye'ye gelen ilk yolcu gemisi oldu. Limanımızın güvenlik sağlık hizmetlerimizin üst düzeyde olması nedeniyle gemi şirketi personel değişikliğini buradan yapmayı planladı” diye konuştu.

“DÜNYADA PANDEMİ LABORATUVARI KURAN İLK YOLCU GEMİSİ”

Geminin acenteliğini yapan Süleyman Uysal ise “Mayıs ayından itibaren uluslar arası yolcu gemilerini Bodrum'da ağırlamaya başlayacağız. Viking Sea dünyada pandemi nedeni ile içerisinde test yapılabilecek bir labarotuvar oluşturan bir gemi. Bu kez personel değişimi için geldi. Ancak önümüzdeki aylarda turistte getirecek” dedi.

Geminin yarın öğle saatlerinde Bodrum’da ayrılarak Limasol’a gideceği belirtildi.