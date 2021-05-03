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SGK’dan emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2021 yılı Ramazan bayramı ikramiye ödemeleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada emeklilere yapılacak bayram ikramiye ödemelerin tarihleri yer alırken, 12.7 milyon emekli ve hak sahibine ödeme yapılacağı kaydedildi.

Güncellenme: 20:36, 03/05/2021
HaberlerEkonomi
SGK’dan emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklama

Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. SSK emeklileri ikramiyelerini 6 Mayıs’ta alırken Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri ikramiyelerini 7 Mayıs’ta alacak.

Konuyla ilgili SGK’dan yapılan açıklamada 12.7 milyon emekli ve hak sahibine 12.3 milyar TL bayram ikramiyesi ödeneceği ifade edildi.

SGK’dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

* 2021 yılı bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı’nda 1.100 TL olarak ödenecektir.

* Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli, dul ve yetimlere 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önce;

* 4A (SSK) kapsamında olanlara 6 Mayıs 2021,

* 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara 7 Mayıs 2021 tarihinde ödenecektir.

* Yaklaşık 12.7 milyon emekli ve hak sahibine toplamda 12.3 milyar TL Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenecektir.

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