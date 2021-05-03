SGK’dan emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklama

Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. SSK emeklileri ikramiyelerini 6 Mayıs’ta alırken Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri ikramiyelerini 7 Mayıs’ta alacak.

Konuyla ilgili SGK’dan yapılan açıklamada 12.7 milyon emekli ve hak sahibine 12.3 milyar TL bayram ikramiyesi ödeneceği ifade edildi.

SGK’dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

* 2021 yılı bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı’nda 1.100 TL olarak ödenecektir.

* Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli, dul ve yetimlere 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önce;

* 4A (SSK) kapsamında olanlara 6 Mayıs 2021,

* 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara 7 Mayıs 2021 tarihinde ödenecektir.

* Yaklaşık 12.7 milyon emekli ve hak sahibine toplamda 12.3 milyar TL Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenecektir.

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