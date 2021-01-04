Siber güvenlik için 144.5 milyon TL

Bu konudaki izin ise Enerji Bakanı olduğu dönemde Berat Albayrak'ın oluruyla verildi. Sayıştay'ın 2019 TEDAŞ raporunda, bilgi teknoloji (BT) ve operasyonel teknoloji (OT) ile ilgili hizmet alımı yapıldığı, Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SGOM) kurulumunun da 29 Kasım 2017'de gerçekleştirildiği vurgulandı.

TEDAŞ BÜTÇESİNDEN ÖDEME

Raporda, BT/OT ürün ve hizmetlerinin tedarik edilmesi hususunda genel müdürlük tarafından 2019 yılı için (27 Nisan 2020 tarihi itibarıyla) yatırım bütçesinden toplam 84 milyon 992 bin liralık alım yapıldığı belirtildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen SGOM kapsamında alınan ürün ve hizmetler için BTK'ya 5 milyon 750 bin dolar ödeme de yapıldı. TEDAŞ bütçesinden ise toplam 17 milyon 782 bin lira tutarında alım gerçekleştirildi.