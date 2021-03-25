Sigara filtresi üretimi yapanlara yeni zorunluluk

Sigara filtresi üretimi yapan gerçek ve tüzel kişilere, üretim ve ticari faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli olan üretim ve faaliyet uygunluk belgesi alma zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan sigara filtresi üreticilerinin kayıt altına alınması hakkında tebliğ uyarınca bu gerçek ve tüzel kişilerin bir ay içinde gerekli belgelerle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına başvurmaları gerekiyor.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Sigara filtresi üretimi yapan gerçek ve tüzel kişiler, ürettikleri sigara filtrelerini bakanlıktan üretim ve faaliyet uygunluk belgesi almış makaron veya sigara üreticilerine doğrudan satabilecekleri gibi ihraç da edebilecekler. Üreticiler, ham madde stok hareketleri, üretim miktarları, satışlar ve iadeleri onaylı raporlar halinde bakanlığa bildirecekler.

Uygunluk belgesi almadan sigara filtresi üretenler, satanlar veya satışa arz edenler hakkında, idari para cezası uygulanacak. Tesis kurma ve faaliyet izni almadan sigara filtresi üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve işletenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. (Reuters)

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