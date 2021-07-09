Sigara tekeli Philip Morris solunum cihazı şirketi satın alıyor

ABD’li sigara üreticisi Philip Morris International, solunum rahatsızlıkları tedavilerini ve solunum cihazı teknolojisini temin etmek için İngiliz ilaç şirketi Vectura’yı 1.05 milyar sterline (1.44 milyar dolar) satın almak konusunda anlaştı.

Yatırım şirketi Carlyle Group’un yaptığı satın alma teklifinden daha iyi olan Philip Morris’in teklifi, Vectura’nın hissedarlarına hisse başına 150 peni ödenmesini içeriyor.

VECTURA HİSSELERİ YÜKSELDİ

Elektrikli sigara ürünleri de imal eden Philip Morris’in teklifi, Vectura hisselerinin dünkü kapanış fiyatından yüzde 11 daha yüksek. Vectura’nın hisseleri satın alma teklifi sonrasında yüzde 14 yükseldi.

Bu anlaşma, Philip Morris’in son bir haftadaki ikinci uluslararası satın alma anlaşması oldu. Philip Morris, nikotin sakızı üreticisi Fertin Pharma’yı 5.1 milyar Danimarka kronuna (812 milyon dolar) satın almak için anlaşma sağlamıştı.

Sigara üreticisi Şubat’ta ilan ettiği “nikotinin ötesinde” adlı stratejiyle gelecek yıllarda daha fazla insanın sigarayı bırakacağını tahmin ediyor. (REUTERS)

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