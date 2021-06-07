Sigortalı çalışan sayısı 1 milyon 43 bin arttı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) istihdam izleme bülteni Mart 2021 verilerine göre, son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 1 milyon 43 bin, KOBİ'lerde sigortalı çalışan sayısı ise 288 bin arttı. Mart ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 6 oranında artarak 21,4 milyon olarak gerçekleşti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 71,8'ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde 7,3 olurken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 8 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 5,1 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 1,1 oldu.