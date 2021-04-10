Sınav ücreti ailelerin belini büküyor

Elektrikten doğalgaza, gıdadan temizlik ürünlerine kadar mecburi ihtiyaçlarını pahalı bir şekilde karşılamak zorunda kalan aileler, çocuklarının girecekleri sınav ücretlerini de nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünüyorlar. Üniversiteye giriş başta olmak üzere yapılan sınavlardan alının ücretler, ekonomik kriz nedeniyle işini kaybeden ve geliri azalan aileleri zor durumda bırakıyor. Hatta ne kendisi ne de ailesi para bulamayan bazı öğrenciler sınavlara giremiyor ve hayallerini ertelemek zorunda kalıyor.

2021 yılı içinde uygulanacak sınavların ücretleri belli oldu. Büyük umutlarla girilen üniversite sınavı (YKS), kelimenin tam anlamıyla cep yakıyor. YKS'de TYT, AYT ve YDT oturumlarının hepsine girmek isteyen adayların sınav ücreti olarak 270 lira yatırması gerekiyor.

DİL SINAVLARI ZİRVEDE

Lisansüstü eğitim sınavı için de 145 TL ödenirken, yabancı dil sınavları pahalılıkta zirvede yer alıyor. TOEFL için 185 dolar (1.510 TL), IELTS için ise 1.400 TL ödeniyor. Geçen yıl 80 TL olan KPSS sınav ücreti için bu yıl henüz ücret açıklanmadı.

“Bari bu yıl sınav ücreti alınmasın”

Coronavirüs pandemisi ile derinleşen ekonomik krizde zor koşullarda geçinen vatandaşlar, sınav ücretlerinin yüksekliğinden dert yanıyor.

Test kitapları başta olmak üzere sınava hazırlık sürecinin de pahalı olduğunu ifade eden vatandaşlar, en azından bu yıl sınav ücretlerinin alınmaması veya sembolik bir rakama çekilmesini istiyorlar. Sayısı milyonları bulan üniversite mezunu işsiz gençler de farklı bir dalda eğitim almak istediklerinde sınava hazırlık ve giriş maliyetlerinin yüksekliğinden yakınıyor.

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