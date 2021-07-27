Sinpaş GYO’nun bağlı ortaklığı Kızılbük GYO’dan halka arz

Sinpaş GYO’nun bağlı ortaklığı olan ve turizm sektöründe faaliyet gösterecek Kızılbük GYO’nun 60 milyon TL nominal değerli, ek satış olması halinde ise 12 milyon TL nominal değerli payları daha halka arz edilecek.

HALKA ARZ FİYATI 15.8

Dün akşam KAP’a gönderilen halka arz izahnamesine göre, toplam 240 milyon TL toplam sermayesi olan Kızılbük GYO’nun yüzde 25’i, ek satış olması durumunda ise yüzde 30’u halka arz edilecek.

Payların halka arz fiyatı 15.8 olarak belirlenmişti. Halka arzın tamamı mevcut ortakların sahip olduğu payların bir kısmının satışı yoluyla gerçekleşecek.

1 MİLYAR TL GELİR BEKLENİYOR

İzahnamede yer alan bilgilere göre, halka arz eden pay sahibi halka arzdan ek satış hariç toplam 948 milyon TL, ek satış olması halinde ise 1.14 milyar TL gelir elde edecek.

Halka arz edilecek payların yüzde 60’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı da kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. (REUTERS)

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