Şirket haberleri – 15 Mart 2021

Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (Ünlü & Co) hisselerinin yaklaşık %25’inin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Ünlü & Co’dan yapılan açıklamada, halka arz sürecinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler’in yetkilendirildiği belirtildi. Açıklamada yer alan bilgiye göre, merkezi İstanbul'da olan ve 500'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Ünlü & Co Grubu'nun ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'deki şubelerinin yanı sıra New York ve Londra'da ise aracı kurumları bulunuyor.

Aksa Enerji‘nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti’nin Gürcistan’a 15 gün süreyle 530 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak için EPDK’ya yaptığı başvuru onaylandı. Aksa Enerji’den KAP’a yapılan açıklamada elektrik enerjisi ihracatının 16 Mart’ta başlamasının planlandığı belirtildi.

Gözde Girişim, Kümaş Manyezit’in satışıyla Yıldız Holding nezdindeki sendikasyon kredisi borcunu geri ödedi ve şirketin kredi garantörlüğü sona erdi.

Erdemir Kümaş Manyezit’i 340 milyon dolar işletme değeri üzerinden Gözde Girişim ve Yıldız Holding’den almak için Ocak ayında anlaşmıştı.

Şirketin Cuma akşamı KAP’a yaptığı açıklamaya göre 2018 yılında Gözde Girişim’in Yıldız Holding seviyesine taşıdığı nakdi krediler ile sınırlı olmak üzere sendikasyon kredisi garantörlüğü bulunuyordu.

Garanti Bankası iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yeni kömür santrali ve madeni yatırımlarını finanse etmeyeceğini açıklarken, bu sektördeki kredi riskini 2040 yılına kadar sıfırlayarak sektörden çıkacak.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ Cumartesi günü yayımlanan bültende, “Yenilenebilir enerjiye olan desteğimiz ve katkımız ortada… Şimdi bu duruşumuzu bir adım öteye taşıyor ve kömürle bağlantılı aktiviteleri finanse etmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz. Mevcut portföyümüzdeki kömür faaliyetlerine ilişkin riskimizi de en geç 2040 yılına kadar sıfırlayarak bu sektörden tamamen çıkacağız. Kömür santralleri ve madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğiz” dedi.

Banka kömür sektöründe faaliyet gösteren müşterilerinin yeşil yatırımlarına destek vermeye ise devam edeceğini belirtti.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman, Kenya’nın açtığı zırhlı araç alım ihalesine teklif verdi.

Şirketin Cuma akşamı KAP’a yaptığı açıklamaya göre 118 zırhlı araç için ihaleye teklif verilirken, nihai adet ve tutar ihale sonucu belli olacak.

İhale sonuçlanma tarihi ise belli değil.