Soğan üreticisi, 1 liraya ürettiği soğanı 60 kuruşa satamadı

Corona virüsü salgını ile otel, restoran ve kafelerin kapalı olması, ihracata getirilen kısıtlama soğan üreticilerini vurdu. Geçtiğimiz yıllarda ürünleri depolarda muhafaza ettiği için ‘stokçu' ve ‘terörist' ilan edilen kuru soğan üreticileri seslerini duyurmaya çalışıyor.

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1 LİRAYA ÜRETİLEN SOĞAN 60 KURUŞA ALICI BULAMIYOR

Tarlada kilosunu 1 liraya mal ettiği kuru soğanı, şimdi 60 kuruştan satamayan Eskişehir çiftçisi soğan depolarında isyan etti. Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde soğan üreticilerini dinleyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ”Bu iktidarın 19 yılda yaptığı şeylerden biri de çiftçiyi batırmak oldu. Sadece Mahmudiyemizde değil, Eskişehir'in dört bir yanında soğan üreticileri ürettikleri ürünleri satamadıkları için perişan durumda. Devlet çiftçiye destek olmalı” dedi.

“BORÇLARIMIZI NASIL ÖDEYECEĞİZ”

Mahmudiye'nin Çal Mahallesi'nde soğanı depoda kalan üreteci Erdal Özçelik, “Tarlada 1 liraya sattığımız soğanı, şimdi 60 kuruşa satamıyoruz. Geçmiş yıllarda elimizde kalmıyordu. Zarardayız. Traktör borcum var. Şubat'ın 26'sında ödeme yapacağım. Soğanları satarsam borcumu ödeyeceğim. Satamazsam kalacak” dedi.

“500 TONDAN 1 KİLO SATAMADIK”

Üreticiler Erhan Ertürk ve Battal Saçan ise, “Şu anda perişan durumdayız. Artık bunaldık. 500 ton malımız var, 1 kilo satamadık. Soğanımızı satalım oradan paramız gelsin borçlarımızı ödeyelim. Böyle olursa biz bir daha nasıl soğan ekeceğiz. Ekemeyiz. Bankalarımıza borcumuz var. Satamazsak Mart ayından sonra bu ürünleri dökeceğiz. Çözüm ihracatta. Bize ihracat yolları gösterilsin” dedi.

“BİZİ TERÖRİST İLAN EDENLER, ŞİMDİ NEREDE?”

Kendisi de üretici olan Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan ise, “Soğanın maliyeti 1 lira 20 kuruş. Gübre, ilaç, girdi fiyatları var. İşçilik var. Şu anda satamıyoruz. Mart ayına kadar satamazsak dökeceğiz. Biz diyoruz ki geçmiş yıllarda depolarımıza baskın yapıp bizi terörist ilan edenler şu anda neden gelip sormuyorlar. Biz bunları satıp tarım krediye, bankalara, özel sektöre borçlarımız ödeyeceğiz. Ve evimizi geçindireceğiz. Bunlar çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkı. Lütfen gelsinler şu depoları görsünler. Yurtdışına bu soğanlarımızı ihracat etmek zorundayız” diye konuştu.

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MESELE TARIM MESELESİ, GIDA MESELESİ

Mahmudiye'nin Çal Mahallesi'nde soğan üreticileriyle bir araya gelen CHP'li Çakırözer, “Sadece 1 üreticimizin deposunda yaklaşık 150 ton soğan bekliyor. Üretici şu anda büyük zararda. Topraktan ilk çıkardığında değeri 1 lira, 1 lira 20 kuruş olan soğan şu anda 60, 70 kuruşa satıcı bulamıyor. Üretici ektiği için zarar ediyor. Ekmemiş olsa belki 50, 60 bin lirası cebinde kalacaktı. Şimdi harcamalarının karşılığını alamıyor.

Yanlış tarım politikaları sonucunda çiftçiler mağdur durumda. Bankalara borçlar birikti. Borcunu ödeyecek parası yok. Soğan para etmiyor. Zamanında ihraç edilemeyen ve depolarda kalan ürün şu an alıcı bekliyor ve çürümeye başladı bile. Bu mesele soğan meselesi demeyin. Bu mesele Türkiye'nin çiftçisinin meselesi, gıda meselesi, tarım meselesi. Devlet çiftçinin sesini duymak, soğan üreticisine destek olmak zorunda” dedi.