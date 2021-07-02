Soğan üreticisi zararına satış yapıyor

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da bu ürün tarlada düşük fiyattan alıcı buluyor.

20 gün önce hasadına başlanan erkenci soğanın kilosunun 60 ile 65 kuruşa alıcı bulması umutla ekim yapan üreticiyi üzdü.

Yaklaşık 30 yıldır soğan üretimi ve yurt geneline satışını yapan Celalettin Çelik, bu yıl veriminin yüksek olduğunu ancak ürüne rağbet olmayınca maliyetinin altında satış yapıldığını belirtti. Yurdun dört yanına ürün satışı yapıldığını anlatan Celalettin Çelik, “Soğanın fiyatı sudan çok ucuz. Yarım litre suyun fiyatı 1 lira. Bizim soğanımız kilosu 60 ile 65 kuruştan alıcı buluyor” dedi.

MARKETTE İKİ KATI

Yurt çapında faaliyet gösteren marketlerin kendilerinden aldıkları soğanı yüksek fiyata fiyata satmalarına tepki gösteren Çelik, “Bizim zarar ettiğimiz ürünü yüzde 150 karla satıyorlar. Buna isyan ediyorum. Yetkililer tarafından araştırılmasını istiyorum” diye konuştu.

İŞÇİLER GÜNLÜK 90 TL’YE ÇALIŞIYOR

Şanlıurfa'dan ailesiyle birlikte Amasya'ya gelen mevsimlik tarım işçisi Hasan Elmasten soğan üreticisinin durumunun kendilerini de etkilediğini anlatarak, “Çiftçiler emeğinin karşılığını alamıyorlar. Soğanın fiyatı çok düştü. Çiftçi kazanacak ki biz de kazanalım” dedi.

Sabahtan akşama kadar sıcakta çalışıp günde 90 lira para kazandıklarına değinen evli ve 6 çocuk babası Elmasten, “Avrupa'da insanlar günlük 8 saat çalışıyor. Bizim kazancımızın belki 10 katını kazanıyorlar” ifadelerini kullandı. (İHA)

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