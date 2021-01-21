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Somalı madenciler haklarını kazandı

2013 yılından bu yana tazminat haklarını alabilmek için mücadele eden Somalı madenciler, sonuç aldı. Tazminatlar bugün işçilerin hesaplarına aktarıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:35, 21/01/2021
Haberler Ekonomi
Somalı madenciler haklarını kazandı

Manisa'nın Soma ilçesinde 2013 yılından bu yana Uyar Madencilik tarafından tazminatları ödenmeyen madenciler, bugün haklarını aldı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaparak 4 bin madencinin tazminat hakkının banka hesaplarına yattığını duyurdu.

Uzun süre mücadele eden madenciler, TBMM’den konuya ilişkin yasa çıkartılmasını da sağlamıştı.

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