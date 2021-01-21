Somalı madenciler haklarını kazandı

Manisa'nın Soma ilçesinde 2013 yılından bu yana Uyar Madencilik tarafından tazminatları ödenmeyen madenciler, bugün haklarını aldı.
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaparak 4 bin madencinin tazminat hakkının banka hesaplarına yattığını duyurdu.
Uzun süre mücadele eden madenciler, TBMM’den konuya ilişkin yasa çıkartılmasını da sağlamıştı.
DirenenKAZANIR
Geçen yıl Soma Kömürleri işletmelerinde çalışan,tazminatları işveren, sarı sendika eliyle gasp edilip ödenmeyen işçilerle yürüttüğümüz mücadele neticesinde TBMM’den yasa çıkartarak kazanım sağlamıştık. Bugün itibariyle 4000 madencinin hakkı hesaplarına yattı. pic.twitter.com/bd2LjZfkSy
— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) January 21, 2021