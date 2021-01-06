Son dakika… İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevini bırakıyor

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali düzenlediği basın toplantısı ile mart ayı sonunda görevini bırakacağını açıkladı. Bali, o tarihe kadar ise görevinin başında olduğunu belirtti. Adnan Bali, uygun görülmesi durumunda ise yönetim kurulunda göreve devam edebileceğini söyledi.

Konuya yakın bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre Bali’nin yerine ise halen bankada Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Aran’ın atanması bekleniyor.

Bali, 1986 yılında müfettiş olarak göreve başladığı İş Bankası’nda bu yıl itibarıyla 35 yılını doldururken, 10 yıldır da İş Bankası Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Bali, basın toplantısını dün çıkan haberler nedeniyle yapmadıklarını, daha önceden planladıklarını belirtti.

ADNAN BALİ KİMDİR?



1962 yılında İslahiye'de doğan Adnan Bali, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Bali, 1994 yılında Müdür Yardımcısı olarak Fon Yönetimi Müdürlüğü'ne atanmıştı.

Aynı Müdürlükte 1997 yılında Birim Müdürlüğüne, 1998 yılında Bölüm Müdürlüğüne yükseltilen Sayın Bali, 2002 yılında Şişli Şubesi Müdürü, 2004 yılında ise Galata Şubesi Müdürü olarak atanmıştı..

30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilen Adnan Bali, 1 Nisan 2011 tarihinde İş Bankası'nın 16. Genel Müdürü olarak atanmıştı.