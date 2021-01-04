Son dakika… Alkollü içeceklere ÖTV zammı

Enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından alkollü içkilerden ve purolardan alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 17.07 oranında artış yapıldı. ÖTV cetvelindeki değerlere göre biradaki maktu ÖTV tutarı 2,0442 TL'den 2,3933 TL'ye, rakıdaki ÖTV 279,29 TL'den 326,99 TL'ye çıkartıldı.

Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 81,38 TL'den 95,29 TL'ye, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda 279,29 TL'den 326,99 TL'ye yükseltildi.

Tütün içeren purolardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,3747 TL'den 0,4386 TL'ye, maktu vergi tutarı ise 0,5008 TL'den 0,5863 TL'ye çıkartıldı.

2021’DE GELEN ZAMLAR

2021 yılı zam haberlerinin manşetlerden hiç düşmediği bir yıl oluyor. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ortalamada yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapılmıştı.

Bir otomobilin geçiş ücreti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 10,50 TL’den 13,25 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nde 117,90 TL’den 147,50 TL’ye yükseldi.

Yeni yılın ilk gününde elektriğe yüzde 6, doğalgaza yüzde 1 oranında zam yapıldı.

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