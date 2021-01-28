Son dakika… Enflasyon Raporu Toplantısı başladı

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştiriliyor.

Merkez Bankası'nın 2021 yılı programına göre, ikinci Enflasyon Raporu 29 Nisan'da, üçüncü Enflasyon Raporu 29 Temmuz'da ve dördüncü Enflasyon Raporu 28 Ekim'de yayımlanacak.

Başkan Ağbal’ın sunumundan öne çıkan başlıklar şöyle:

-2021 yılında küresel enflasyon üzerindeki risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir. Son dönemde gelişmekte olan ülkelere portföy girişlerinin hızlandığı görülmektedir. İktidasi faaliyet yılın son çeyreğinde de güçlü bir seyir izledi.

-Turizm bağlantılı imalat sanayindeki iyileşme sınırlı kaldı. Son dönemde salgına bağlı kısıtlamaların hizmetler sektöründeki istihdam üzerindeki etkileri görülmeye başlanmıştır.