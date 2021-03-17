Son dakika… Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Faiz kararı oybirliğiyle alındı.. Ekonomide güçlenme bekleyen Fed, faizleri 2023 yılının sonuna kadar yükseltmeyeceğini öngörüyor.. İlginizi ÇekebilirABD Hazine Bakanı Yellen&#039;den ekonomik paket yorumu. İlginizi ÇekebilirEkonomistler &#039;reform paketi&#039; için ne dedi?. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Ekonomi","pageIdentifier":6319720}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/son-dakika-fed-faiz-kararini-acikladi-18-6319720');aip2('newsArticle', {"identifier":6319720,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/son-dakika-fed-faiz-kararini-acikladi-18-6319720/","headline":"Son dakika&#8230; Fed faiz kararu0131nu0131 au00e7u0131kladu0131","articleBody":"","articleSection":"Ekonomi","keywords":"["faiz","FED","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/17/iecrop/shutterstock_fed_16_9_1580295907-880x495-1_16_9_1616004204.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","datePublished":"2021-03-17 21:03:30","dateModified":"2021-03-17 21:07:39","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1228}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/son-dakika-fed-faiz-kararini-acikladi-18-6319720/');