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Son dakika… Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz oranlarında beklendiği üzere değişikliğe gitmeyerek, faizi yüzde 0,00-0,25 olarak bıraktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:07, 17/03/2021
HaberlerEkonomi
Son dakika… Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Faiz kararı oybirliğiyle alındı.

Ekonomide güçlenme bekleyen Fed, faizleri 2023 yılının sonuna kadar yükseltmeyeceğini öngörüyor.

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Yayınlanma Tarihi:21:03,