Son dakika… Kafe ve restoranlar açılacak mı? Bakan Koca’dan kritik açıklamalar

Corona tedbirleri nedeniyle uzun süredir büyük sıkıntı yaşayan restoran, kafe ve küçük esnafın gözü Bilim Kurulu’ndaydı. Ancak esnafı sevindirecek haber bu toplantıdan da çıkmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kafe ve restoranların açılışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

*İş yerlerimiz ekonomik planlama yapamıyor. Öğrenciler eğitim planları yapamıyor. Hayatın her alanında ön görülebilir plan yapamadığımız bir dönemdeyiz. Çok yakında hayatımızı planlamamız mümkün olacak.

*Bilim Kurulu üyelerimizin görüşü, vaka artışları devam ederken kısıtlamaları kaldırmakta acele etmemekten yana. Yeni tedbirler alınmayacak. Uygulanan tedbirler devam edecek.

“MART AYINDAN İTİBAREN…”

*Salgının seyri kafe ve restoran açılışlarını belirleyecek. Mart ayından itibaren de illeri bazında bir takım kısıtlamaları kaldırmak veya artırmak gerekebilir. Bilim kurulu bunu çalışıyor, önümüzdeki bir iki hafta içerisinde de açıklamış oluruz. Bölgesel bazda birtakım kısıtlamaları gevşetmek öneri olabilir.

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