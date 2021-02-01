Son dakika… Lokanta ve kafe esnafına Kabine’den müjdeli haber çıkmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantı sonrası yaptığı açıklamada tedbirlerin gevşetilmesini bekleyen esnafa beklenen müjdeli haberi vermedi. Esnafın bir müddet daha beklemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Vakaların belirli bir sayının altına düşmesi ile birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesi ile ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz.

*Bu vesileyle belediyelerden organize Sanayi bölgeleri yönetimlerinden il hıfzısıha kurullarından kararların uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum.

*Yaklaşık 11 aydır sabırla ve metanetle tedbirlere rüya yet eden milletimin her bir ferdine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

GIDA FİYATLARI ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ

Gıda fiyatları üzerinden esnafı da eleştiren Erdoğan şunları söyledi;

*Tarla veya fabrikayla market arasındaki fiyat farklarının ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması bizi de rahatsız ediyor.

*Ekonomide sorunlu alanları da biliyoruz. Serbest piyasa kurallarından taviz vermeksizin bu sorunların üzerine gidiyoruz. Gıda enflasyonu önümüzdeki en büyük tehditlerden biridir. Tarla veya fabrika, market arasındaki fiyat farklılıklarının ekonomik süreçlerle, izah edilmeye çalışılması milletimizle beraber bizi de rahatsız etmeye devam ediyor.

“ÜÇ BEŞ AÇ GÖZLÜ TÜCCAR…”

*Üç beş aç gözlü tüccarın milletimizin ekmeğini, aşını zehir etmesine izin veremeyiz. Sıkıntının kaynağına indiğimizde kimi tüccarların aç gözlülüğü yanında uluslararası alanda gıda fiyatlarında yaşanan yükselişi, kuraklığı ve yapısal sorunların etkisini görüyoruz.

*Özellikle uluslararası piyasalarda ayçiçeğinde, soya fasulyesinde, buğdayda fiyat artışları yaşandı. Avrupa ve Amerika’daki boş market görüntülerin sebeplerinden bir tanesi de budur. Hamdolsun Türkiye’de böyle görüntülerin ortaya çıkmasına müsaade etmedik. 22 milyar liralık destekle tarımsal üretimin kesintisiz devamını sağladık. Bitkisel üretim cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarımsal büyüme ve ihracatta da oldukça güzel gelişmeler yaşandı.

*Çiftçilerimizin ekmeye, biçmeye, üretmeye devam etmeleri için onları artan girdi maliyetlerinden koruyacak tedbirleri lıyoruz. Gıda fiyatlarındaki oynaklığın azalacağını düşünüyoruz. Kuraklığın etkilerini, gıda fiyatlarındaki artışı yakından takip ediyoruz. Öncelikle gıdada piyasa gözetimi ve denetimini uygulayacağımızın altını çizmek istiyorum.

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