Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Sanayi üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Aralık ayı sanayi üretimi verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 9 oranında artış gösterdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:06, 12/02/2021
Haberler Ekonomi
Son dakika… Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretimi yıllık yüzde 9,0 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,0, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

AYLIK YÜZDE 1,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 10,1 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 4,8 arttı.

Aralık ayı Sanayi son dakika Türkiye