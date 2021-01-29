Son dakika… Yüksek gıda fiyatlarına erken uyarı sistemi geliyor

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi dün akşam toplandı. Toplantıda 2021 beklentileri ele alındı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

– Toplantıda Türkiye’de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentileri değerlendirilmiştir.

– Gıda Komitesi gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaların sürdürülmesini kararlaştırdı.

– Tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi’nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları Komiteye sunulmuş ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlenmiştir. (REUTERS)