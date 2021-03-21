Sönmez: Türkiye otoriter kapitalizme gidiyor

Eski ekonomi bakanı Ufuk Söylemez, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının Türkiye'nin otoriter kapitalizme gittiği endişelerini doğurduğunu belirterek, “Türkiye'nin öngörülemez bir

otoriter düzene gittiği görüntüsünü pekiştiren kararlar bunlar maalesef. Konuştuğum tüm yabancı bankacı ve yetkililer şok içinde. Kuzey Kore ile Venezuela arası bir rejime sürüklenmesinden endişe ediyoruz” dedi.

Söylemez bu kararlar sonrası dövizde artış beklediğini belirterek, sürecin döviz tevdiat hesapları ile ilgili tedirginlik ve spekülasyonları artırabileceğinden endişe ettiğini söyledi. Söylemez, kararın ilk etapta yüzleşeceğimiz sonuçlarına dair, “CDS'ler yükselecek ve devlet ve özel sektör Eurobond'larına satış gelecek, Türkiye'nin yurt dışından fon bulması güçleşecek ve daha da pahalanacak” dedi.

SEBEP HUKUKSUZLUK

Türkiye'nin böyle keyfi bir yönetim tarzına layık olmadığını söyleyen Söylemez, Cumhurbaşkanı ve ekibinin yanlışının yükselen faizi sebep olarak görmek yolundaki inatları olduğunun altını çizerek, “Halbuki faizin yükselmesinin sebebi bu tip istikrarsız, keyfi, hukuk dışı uygulamalar ve tabii ki yüksek enflasyondur” ifadesini kullandı.

Ufuk Söylemez, Türkiye'nin kredibilitesini erozyona uğratacak, emir komuta sistemine geçiş sinyali veren son kararların batı ile köprüleri atma ve AB ile ipleri koparma olarak okunabileceğini vurguladı.

Söylemez, “Ekonomi ve hukuk reformları ile taban tabana zıt, bunları kağıt üzerinde geçersiz kılan kararlar bunlar. Bu köprüleri atma kararlarının sonuçlarının AKP'liler tarafından kestirilebildiğinden emin değilim” dedi.

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