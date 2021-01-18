Sosyal medya devlerine reklam yasağı kapıda

Sosyal medya devlerinin Türkiye’de temsilci bulundurmasını öngören düzenlemede 3. aşamanın sonuna gelindi. Sosyal medya devlerine verilen süre 19 Ocak’ta doluyor.

Söz konusu kanuna uymayan şirketlere daha önce ilk seferde 10, ikinci seferde 30 milyon TL olmak üzere toplam 40 milyon TL para cezası uygulanmıştı. Sıradaki yaptırım ise reklam yasağı olacak.

Reklam yasağı ile birlikte şirketlerin Instagram, Facebook ve Twitter'a reklam verememeleri ve sponsorlu içerik çıkamamaları bekleniyor.

TEMSİLCİLİK AÇAN VE AÇMAYAN ŞİRKETLER

Verilen para cezalarının ardından Rus VKontakte'nin, YouTube, Çinli TikTok, Linkedin ve Dailymotion Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul eden sosyal medya şirketleri oldu.

Facebook, Instagram, Twitter, Periscope ve Pinterest gibi şirketler ise henüz bu konuda bir açıklamada bulunmadı.

REKLAM YASAĞININ ARDINDAN NE GELİYOR?

Reklam yasağı kararından itibaren 3 ay içinde yükümlülükler yerine getirilmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak.

Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 daraltılacak.

TEMSİLCİLİK AÇMALARI GEREKİYOR

Temmuz ayında Meclis'ten geçen 7253 sayılı sosyal medya yasası gereği günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı merkezli sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti.

Türkiye'nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a önce 10'ar milyon daha sonra da 30'ar milyon TL ceza kesilmişti.

DÜZENLEME NEDEN GELDİ?

Teklif, AKP’li Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile bazı AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyordu.

AKP, yasal düzenlemeye gerekçe olarak, internet kullanıcılarının kişisel başvurularında veya kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için sosyal ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulmasını göstermişti.

Muhalefet partileri ise yasayı “yeni bir sansür kapısı açıldığı” gerekçesiyle eleştirmişlerdi.