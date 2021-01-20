Sosyal medya, işsizlerin feryatları ile doldu

İşsizlikten ve ekonomik sıkıntıdan bunalanların sosyal medyada, “Yardım değil, iş istiyorum” paylaşımları çoğaldı. Üniversite mezunu işsizlerin çığlıkları ile dolan sosyal medyada pek çok vatandaş, kirasını ödeyemediğini, çocuklarına yeterli gıdayı alamadığını söyleyerek yardım istiyor. Son çare olarak sosyal medyadan bir çıkış arayan işsiz vatandaşlar umutlarının tükendiğini vurguluyor. Örneğin Antalya'dan Vela, “En azından 1 haftalık bile olsa çalışıp erzak ve un almak istiyorum aileme” paylaşımında bulundu. Aydınlı Berrin Tanış ise, “Geçinemiyorum. Lütfen sesimi duyun, iş istiyorum sadece iş” diyerek sesini duyurmaya çalıştı.

“UNUMUZ KALMADI”

Antalya'da yaşadıklarını, annesinin tandırda ekmek yaptığını ve unlarının kalmadığını paylaşan üniversite öğrencisi Vela, “Paylaşım yapmaya utanıyorum ama başka çarem yok. Benim annem tandırda ekmek yapıyor ve unumuz kalmadı. On aydır iş arıyorum bulamadım. Lütfen, en azından 1 haftalık bile olsa çalışıp erzak ve un almak istiyorum aileme. Umarım yazdığımı yanlış anlamazsınız. Para istemiyorum kimseden, iş istiyorum. Neden kimse sesimizi duymuyor? Sokakta aradım bulamadım burada paylaştım” dedi.

YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Yürek yakan bir başka paylaşım da Ahmet Alpyiğit'ten: “Kalp hastasıyım. Üç çocuğum var, iş arıyorum bulamıyorum. Evde yiyecek içecek bir şey kalmadı. Elektrik, su, kira hepsi birikti ve dayanacak gücümüz kalmadı. Allah için bize yardımcı olun. Ne olur, çok çaresiz kaldık.”

“AKP'Lİ TANIDIK YOKSA İŞ YOK”

Aydın'da yaşayan tıbbi sekreter Berrin Tanış beş aydan bu yana işsiz olduğunu, borçlarını ve kirasını ödeyemediğini belirterek, “Artık intihar etme noktasına geldim. Geçinemiyorum. Lütfen sesimi duyun, iş istiyorum sadece iş” paylaşımı yaptı. SÖZCÜ muhabirinin ulaştığı Berrin Tanış, hiçbir yerde iş bulamadığı için durumunu sosyal medyadan paylaşmak zorunda kaldığını söyledi. Tanış, “AKP olmadan hastanelere eleman alınmıyor. Herhangi bir sağlık kuruluşunda işe girebilmeniz için AKP'li bir tanıdığınız olacak. Arkamda biri olmadan işe girmek istiyorum. İnsanca yaşamak istiyorum. Asgari ücretle de olsa çalışmak, borcumu harcımı kendim ödemek istiyorum. İlla AKP'li mi olmam gerekiyor?” diye konuştu.

NE İŞ OLSA YAPARIM

Sare Türkoğlu: “Manisa ve çevresinde iş arıyorum öğretmenim. Bir bayanın yapabileceği fabrika işçiliği, hasta bakımı, çocuk bakımı gibi işlerde çalışırım.”

Bayram: “Ben 4 çocukla hayatımı sürdürme mücadelesi içindeyim. İstanbul Esenyurt'ta oturuyorum. İnanin ki artık erzak bile bulamıyorum. Banka borcum beni mahvetti. İş arıyorum yardımcı olur musunuz?”