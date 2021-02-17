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SÖZCÜ yazdı, tam 10 yıllık hata düzeldi

İstanbul Üsküdar’daki dükkanına yıllarca kiracı bulamayan, elektrik dahi bağlatmayan 82 yaşındaki Cemal Yılmaz’a enerji şirketi tarafından geriye dönük kesilen 10 yıllık elektrik faturası iptal edildi.

Erdoğan SÜZER
Güncellenme: 04:14, 17/02/2021
Haberler Ekonomi
SÖZCÜ yazdı, tam 10 yıllık hata düzeldi

SÖZCÜ'nün haberi üzerine inceleme başlatan EnerjiSa şirketi, “sistemsel bir hata” nedeniyle faturaların yazıldığını açıkladı. Şirket, Yılmaz'a yazdığı 10 yıllık faturayı iptal edip 2 bin 534 liralık borcu kaldırdı. Üsküdar'daki dükkanına yıllarca kiracı bulamayan, elektrik dahi bağlatmayan 82 yaşındaki Cemal Yılmaz, “SÖZCÜ sayesinde icradan ve mahkemelerle uğraşmaktan kurtuldum” dedi.

Elektrik faturalarında yaşanan ilginç olay, Cemal Yılmaz'ın yıllardır boş duran dükkanına kiracı çıkmasıyla patlak verdi. Yılmaz'ın 1987 yılında yaptırdığı ancak 2019 yılında ilk kez kiraya verdiği dükkanına kiracının elektrik bağlatması üzerine elektrik şirketi harekete geçti ve Yılmaz'a 2009-2019 yıllarını kapsayacak şekilde geriye dönük 10 yıllık elektrik faturası kesti.

Teknik hata bulundu
İcra günü yaklaşırken SÖZCÜ'nün ilginç olayı haber yapıp kamuoyuna duyurması 82 yaşındaki Yılmaz'ın 2 yıldır devam eden fatura çilesini bir anda bitirdi. Haber üzerine faturaları incelemeye alan EnerjiSa yönetimi sonunda ‘teknik' hatayı buldu, faturaların yanlışlıkla yazıldığını belirledi.
Yayınlanma Tarihi:05:00,