Sözleşmeli kamu personeli yıllık izinlerini devredebilecek

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti. 2020 yılının yıllık izinlerinin bu yıl da kullanılabileceğinin bilgisini veren Bakan Selçuk, “Böylece COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzsıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’da, geçici madde olarak “Sözleşmeli personelin, bu esasların 9. maddesinin birinci fıkrası gereğince hak kazandığı 2020 yılına ait izin hakkının kullanılmayan kısmı 2021 yılına devredilmiştir” ibaresi yer aldı. (İHA)