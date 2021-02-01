Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

SPK’dan Katar ile iş birliği

SPK ile Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi arasında ikili işbirliği mutabakatı imzalandı

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:22, 01/02/2021
Haberler Ekonomi
SPK’dan Katar ile iş birliği

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) arasında 28 Ocak’ta ikili iş birliği mutabakatı (MoU) imzalandı.

SPK’dan yapılan açıklamada imzalanan mutabakatla, iki kurum arasında bilgi alışverişini ve teknik işbirliğini sağlamanın amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada “Söz konusu mutabakat, her iki kurum için sınır ötesi grup faaliyetlerinin denetimini kolaylaştırmaya, finansal hizmetler ile ilgili yasal düzeSermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) arasında 28 Ocak’ta ikili işbirliği mutabakatı (MoU) imzalandı.

İlginizi ÇekebilirTürkiye ile Katar arasında 10 anlaşmaTürkiye ile Katar arasında 10 anlaşma

 

Ankara Cumhurbaşkanı Ekonomi Katar Recep Tayyip Erdoğan söz TAyyip Erdoğan Türkiye