Sterlin son 3 yılın zirvesinde

İngiltere’de corona virüs aşısı yapılanların sayısı 15 milyonu aştı. Sürecin ekonomideki toparlanmaya ivme kazandıracağı beklentisiyle sterlin güç kazandı.

Para birimi, 2020’nin sonundan bu yana dolar karşısında yüzde 2.4 değer kazanırken bugün 1.40 dolar seviyesini aştı.

Bir yıl önce, corona virüs salgınının etkileri başladığında, sterli tarihi bir düşüş yaşamıştı. Salgın sonrasında şirketler ve yatırımcılar dolara hücum ederken, sterlin ABD doları karşısında Mart 2020’de yüzde 14 düşüşle 1,14’e gerilemişti.

O tarihten bu yana, sterlin Brexit süreci ve İngiltere Merkez Bankası’nın negatif faiz oranları uygulayacağına dair beklentilerin gerilemesinden destek aldı. Corona virüs aşılarının hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesiyle kilitlenmelerin sona ereceği ve hızlı bir ekonomik toparlanma beklentisi sterline güç kazandırdı.

Para biriminin kazançları, bugün yayınlanan ve İngiltere perakende satışlarında beklenenden daha derin bir düşüşe işaret eten verilere rağmen sürdü.

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