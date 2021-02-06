Stopaj istisnasında ihracat şartı yüzde 80’e düşürüldü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının yararlandıkları stopaj istisnasının düşürüldüğünü duyurdu.

Pekcan, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Pandemi'den dolayı yaşanan sıkıntılar sebebiyle, ağırlıklı olarak yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasında yüzde 85 ihracat şartı 2020 yılı için yüzde 80'e düşürüldü. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. (İHA)

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